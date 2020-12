Vaccini, la polizia scorta la distribuzione agli ospedali

È iniziata oggi l’operazione delle Forze dell’ordine che, sulla base di quanto stabilito con Ordinanza del Questore di Catania, emessa a seguito delle indicazioni impartite in sede di Comitato per l’Ordine e la sicurezza Pubblica, si sono occupate della distribuzione in sicurezza delle prime scorte di vaccino antiCovid. Gli uomini della questura di Catania insieme ai colleghi della polizia stradale, hanno garantito la sicurezza dei trasporti delle dosi vaccinali dai siti di stoccaggio ai presidii ospedalieri cittadini, dove avverranno le somministrazioni programmate. In prima linea, le pattuglie della polizia che, coordinate da un responsabile dell’Upgsp, hanno contribuito ai servizi di scorta dei convogli diretti agli ospedali “San Marco”, “Policlinico”, “Cannizzaro” e “Garibaldi Nesima”. Il dispositivo si avvale dell’allertamento degli equipaggi della squadra mobile e, per gli aspetti di competenza, anche delle attività info-investigative della Digos.