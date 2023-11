Lettori: "Una coppia di veggenti importuna i turisti chiedendo loro denaro in via Etnea"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore del nostro giornale che riferice come una coppia di presunti veggenti si aggiri per la vie del centro storico, importunando i turisti e chiedendo loro denaro. "Si tratta, nello specificio, di due persone che camminano spesso su via Etnea e dintorni con una scusa ti fermano per poi proporre delle somande trabocchetto, tirando ad indovinare ed insistendo nel leggere la mano o prevedere il futuro dei malcapitati passanti. Tutto questo viene fatto sotto richiesta di denaro. Ieri, nel giro di un’ora, hanno importunato vari turisti insistendo anche fastidiosamente".