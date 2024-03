A velocità folle sulla circonvallazione, 23enne bloccato con le armi in auto

Nel corso della notte scorsa, gli agenti della squadra volante hanno indagato in stato di libertà, per porto di armi od oggetti atti ad offendere un 23enne catanese. Il ragazzo intercettato su un veicolo che procedeva a velocità sostenuta sul tratto della circonvallazione, viale Antoniotto Usodimare, è stato poi bloccato, dopo un inseguimento, in via Casagrande, nel quartiere Cibali

Sentito sul motivo di quella pericolosissima andatura, il conducente ha riferito che stava accompagnando al pronto soccorso una ragazza che era stata colta da malore. A quel punto, però, gli agenti hanno scortato l’auto con gli occupanti fino all’ospedale Garibaldi, dove i medici hanno visitato la ragazza, senza però riscontrare nessun malessere. Insospettiti dall’accaduto, i poliziotti hanno deciso di effettuare una perquisizione che ha permesso di rinvenire un tirapugni e una mazza da baseball tra i sedili anteriori.