Vende smartphone online che non spedisce: denunciato dai carabinieri

Un 46enne catanese è accusato di truffa dai carabinieri della stazione di Correggio ai quali la vittima del raggiro ha presentato denuncia. Ha visto su un sito internet un annuncio relativo alla vendita di uno smartphone che ha pagato 332 euro per poi non riceverlo e il venditore non ha più risposto ai solleciti dell'acquirente. Per questo i carabinieri della stazione di Correggio a cui la vittima ha sporto denuncia, a conclusione di mirate indagini telematiche, hanno denunciato per truffa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un 46enne di Catania non nuovo a tali stratagemmi come peraltro rivelano i suoi precedenti di polizia.