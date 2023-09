Vertenza Dussmann, si dimette il direttore La Via: nuovo sit in mercoledì in piazza Università

Mercoledì 20 settembre a partire dalle 9,30 la Filcams CGIL Catania-Caltagirone, supportata dalla CGIL di Catania, organizza un sit-in di protesta in Piazza Università delle lavoratrici e dei lavoratori di Dussmann Service srl.

La vertenza va avanti da mesi e riguarda l’ appalto per i servizi di pulimento e di reception dell'ateneo aggiudicatosi dalla società, ma a destare nuova preoccupazione sono le recenti dimissioni del direttore Giovanni La Via, il quale avrebbe dovuto garantire nei prossimi mesi un ampliamento delle ore in appalto (richiesta principale dei lavoratori da settimane), utili a regolarizzare i contratti sotto la soglia minima prevista dal Ccnl Multiservizi per gli operatori del pulimento. L’ampliamento del numero delle ore garantirebbe anche la soglia minima erogata settimanalmente - così come stabilito nel capitolato d'appalto - per gli operatori delle reception e dell'assistenza alla didattica.

La Filcams chiede dunque un confronto urgente con la direzione affinché si definiscano con chiarezza tempi e modalità per la risoluzione delle difficoltà. “Negli ultimi mesi la situazione è precipitata al di sotto della soglia critica. Si rischia un esubero del personale impiegato -spiegano i dirigenti Filcams- I lavoratori sono già adesso piuttosto provati dall'utilizzo forzato - a turnazione - di ferie e permessi individuali”.