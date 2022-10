Via Castromarino e il rientro degli sfollati nell'edificio parzialmente crollato, Bonaccorsi: (M5s): "Nessuno ne ha attestato l'agibilità"

"Il tentativo di fare rientrare gli sfollati di via Castromarino nelle proprie case, in assenza della protezione civile e di qualsiasi autorizzazione che attesti l’agibilità degli immobili, è la prova del disinteresse dell'amministrazione comunale e di alcune autorità che dovrebbero intervenire per fare chiarezza su una situazione a dir poco grottesca". Graziano Bonaccorsi, consigliere comunale del Movimento cinque stelle, con una nota stampa denuncia l'ultima disavventura subita dai residenti di via Castromarino che, ancora una volta, non riescono a riavere un'abitazione sicura. Ovvero coloro i quali sono stati costretti ad abbandonare le proprie case a seguito del crollo parziale dell'edificio dovuto anche ai lavori per la realizzazione della tratta di metropolitana Stesicoro-Palestro.

"Tutta questa vicenda sembra non avere vie di uscita per le famiglie che da due anni sono fuori dalla loro casa - attacca Bonaccorsi -, ma ancora più assurda è la condizione in cui si trovano gli immobili, già saccheggiati, vandalizzati e distrutti". Le domande sorgono spontanee: "Come dovrebbero rientrare nelle loro abitazioni? Quali garanzie hanno? Chi dovrà risarcire queste famiglie per i danni subiti?", si chiede il capogruppo del Movimento cinque stelle al senato cittadino. Il pensiero va subito agli ex rappresentanti delle istituzioni comunali e regionali ai quali Bonaccorsi rivolge un appello: "Mi auguro che l'ex sindaco di Catania Salvo Pogliese e l'ex presidente della Regione Nello Musumeci, appena eletti a Roma, e gli ex assessori, neoconsiglieri all'Ars, possano provvedere a trovare una soluzione così come non hanno fatto prima".