Da lunedì 7 novembre via San Martino sarà chiusa al traffico veicolare per lavori

Nell’ambito dei lavori di rifacimento della carreggiata stradale e messa in sicurezza di via Garibaldi, già in avanzata fase di realizzazione, anche via San Martino sarà interessata dagli interventi di cantiere. L’arteria di collegamento tra via Garibaldi e via Vittorio Emanuele, rimarrà chiusa al traffico veicolare da lunedì 7 novembre fino al completamento delle opere di riqualificazione, previste per la fine di novembre. In via San Martino, a poche decine di metri da piazza Duomo, si provvederà alla scarificazione dell’asfalto che copre il tratto stradale e alla sistemazione del basolato esistente che verrà interamente riportato alla luce, con un livellamento complessivo dei marciapiedi.