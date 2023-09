Via Toledo in stato di abbandono, il consigliere Cardello: "L’area va recuperata"

“Tutta la città si chiede quando potrà essere recuperata finalmente l’intera zona di via Toledo. Un’area letteralmente invasa dai rifiuti tra blocchi di cemento, lo scheletro di quello che una volta era una scuola, un ex campo da calcio e una piccola piazza che diventa l’unico spazio per i bambini del rione di giocare a pallone”. Il consigliere comunale Andrea Cardello interviene così sulla problematica che riguarda una zona nei pressi del rione degli Angeli Custodi e del Tondicello della Plaia.

“Ci troviamo a pochi passi dal centro storico di Catania eppure si tratta probabilmente di una delle zone più degradate della città che aspetta ancora di essere riaperta al normale traffico cittadino. Purtroppo qui di normale c’è ben poco e, accanto alle montagne di spazzatura, sul muro c’è scritto “Sant’Agata”- continua Cardello - probabilmente un devoto, con questo murales, si vuole affidare alla nostra Patrona per ottenere un miracolo che qui ci sperano ancora in pochi”. Accanto al ripristino del normale flusso veicolare e del decoro, bisogna garantire una vigilanza adeguata con telecamere e pattuglie delle forze dell’ordine.

“Sono sicuro - conclude Cardello - che con il Sindaco Trantino e la Giunta si potranno dare soluzioni ad un problema irrisolto da troppi anni e che ora va affrontato e coinvolgendo pure le parrocchie, le associazioni e gli ordini professionali”.