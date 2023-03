Etna, riaperta totalmente al transito la Mareneve sino a Fornazzo

Da qualche giorno è totalmente riaperta al transito la “Mareneve”, compreso il tratto che conduce a Fornazzo. Riaperta anche la strada di bonifica Passo-Cannelli-Salto del Cane, dall’incrocio con la via Monte Po’ all’ intersezione con la strada provinciale 92. L’ordinanza di riapertura delle due strade dell’Etna è stata emessa dalla Città metropolitana di Catania dopo aver completato la ripulitura delle corsie ingombre della neve abbondantemente accumulata nei giorni dell’emergenza. La riapertura delle strade, oltre a riattivare le attività turistiche ed escursionistiche, consente la transitabilità in raccordo con i Comuni di Linguaglossa e Milo, in relazione alla possibilità di parcheggio dei mezzi a quote sommitali.

I conducenti devono tenere un comportamento prudente e sono obbligati ad avere catene a bordo o pneumatici invernali. La strada provinciale denominata “Trazzera Mareneve” si diparte da Linguaglossa fino al bivio per il Rifugio Citelli e poi fino all’abitato di Fornazzo ed interessa i comuni di Linguaglossa, Sant’Alfio, Milo e Piedimonte. La Strada di Bonifica Passo Cannelli-Salto del Cane si diparte dall’incrocio con la Via Mazzei all’intersezione con la strada proviniciale 92 ed interessa i comuni di Nicolosi e Pedara.