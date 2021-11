Viabilità, Mascali: disposto limite di velocità sulla strada provinciale 2

Con decorrenza immediata e a tempo indeterminato è stato istituito il divieto di sorpasso e il limite massimo di velocità di 30 km/h sul tratto di s.p. 2/III che va da contrada Carrabba (all’altezza dell’innesto con la strada statale 114) sino via Kennedy, in territorio di Mascali. L’ordinanza è stata emessa dalla Città metropolitana di Catania per garantire condizioni di transitabilità in piena sicurezza. I conducenti devono tenere un comportamento prudente attenendosi alla segnaletica verticale di pericolo, realizzata e collocata a cura della Pubbliservizi S.p.A., su disposizione dell’Ufficio Manutenzione di questo Servizio.