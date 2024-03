Il comune di Catania ha un piano per migliorare la viabilità nei pressi del Policlinico

In seguito all'interrogazione presentata dal consigliere comunale Giovanni Curia per risolvere alcune criticità presenti in via Santa Sofia nei pressi del pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Nesima, il vicesindaco del comune di Catania, Paolo La Greca, ha reso noto durante il question time di questa mattina di aver avviato un'analisi specifica per migliorare la viabilità dell'area. "Si è stabilito di rendere più sicuro il transito pedonale - spiega La Greca nella risposta scritta al presidente della Terza commissione consiliare - che collega il parcheggio di via San Zenone con l'ingresso del pronto soccorso (percorso inferiore a 500 metri), procedendo alla messa in sicurezza del passaggio pedonale semaforizzato posto nelle vicinanze dell'uscita secondaria del parcheggio e che immette direttamente sulla via Santa Sofia, affinché i pedoni siano indirizzati direttamente nel marciapiede opposto attiguo agli ingressi. Tale intervento è stato eseguito nel mese di settembre 2023".

"Per agevolare l'accesso all'ingresso del pronto soccorso - si legge ancora - si è previsto di dare nuova forma all'isola esistente al centro della strada, risagomando il cordolo sud della rotatoria, affinché si creino più corsie di 'tornaindietro' e le ambulanze possano procedere velocemente verso l'ingresso. Inoltre, sul lato est della via, dalla corsia di tornaindietro/controviale est, sempre restringendo l'ampio marciapiede, si è previsto di creare una corsia preferenziale, protetta da cordoli e riservata ai mezzi di soccorso che potranno direttamente accedere all'ingresso del pronto soccorso. Nella corsia ad est, si è progettato di restringere l'aiola esistente al fine di realizzare tre corsie di marcia per incanalare il traffico su tre direttici diverse: la corsia ad est servirà per accedere all'ingresso del parcheggio multipiano del Policlinico. Quella centrale sarà utilizzata dai mezzi diretti verso nord (via Carrubella, Gravina ed altre), mentre quella ad ovest - conclude La Greca - sarà utilizzata dai veicoÌi per effettuare la manovra di 'torna indietro' verso la circonvallazione". La progettazione di massima sarà avviata alla fase esecutiva dopo essere stata esposta e valutata in un tavolo tecnico, al quale parteciperanno anche i responsabili dell'azienda ospedaliera.