Viale Africa, marciapiedi e illuminazione da rifare

"Da troppo tempo la zona tra piazza Europa e piazza Giovanni XXIII richiede diversi interventi di manutenzione straordinaria e di potenziamento della pubblica illuminazione", lo afferma il presidente della municipalità Picanello-Ognina-Barriera- Canalicchio, Claudio Carnazza. "Dopo aver verificato di persona e ascoltato le lamentele degli abitanti del viale Africa segnalatemi del consigliere Diego Monasteri, chiedo all’amministrazione comunale di attivare un piano di interventi che possa garantire la sicurezza e riportare i passaggi pedonali perfettamente sicuri in una strada ad alta densità di traffico in cui trova sede la Questura di Catania, il complesso fieristico Le Ciminiere, parchi, piazze e moltissime attività commerciali", continua Carnazza.

"Già in passato questa zona è stata tristemente nota per incidenti stradali molto gravi. Non solo, senza lampioni nel tratto di via Alcide De Gasperi situato nei pressi di piazza Europa, il rischio che i pedoni vengano investiti dalle auto, mentre attraversano, oppure vengano scippati è sotto gli occhi di tutti. Confidiamo, quindi, che l’amministrazione comunale saprà prendere tutti gli opportuni provvedimenti del caso", conclude il presidente Carnazza.