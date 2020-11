Viene giù una parte di cornicione di Porta Garibaldi, intervento dei vigili del fuoco

Nella tarda mattinata di oggi una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania, è intervenuta in piazza Garibaldi a Catania per il distacco di una parte di cornicione da Porta Garibaldi.

Il distacco non avrebbe provocato danni a persone o cose, come specificato dai vigili del fuoco. È stato richiesto l'intervento della polizia locale e dell'Ufficio di pubblica incolumità del comune di Catania per la necessaria delimitazione dell'area potenzialmente interessata da eventuali ulteriori distacchi e l'effettuazione di più accurate verifiche da parte di tecnici comunali e della soprintendenza ai beni Culturali e Ambientali, a tutela della pubblica e privata incolumità.