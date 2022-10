Villa Belvedere, ad Acireale ricominciano le attività ludico-ricreative per ragazzi

La favola, 'La principessa nella bolla', di cui è autore Pippo Scudero, ha costituito uno spunto per giocare, disegnare, immaginare la propria bolla e pensare a come si possa uscirne per stare insieme con gli altri, godendo delle relazioni e della realtà