Villaggio Sant'Agata, la polizia ferma la "banda" dei salumi

Singolare sequestro di salumi e formaggi gourmet, ieri pomeriggio nel popoloso rione Villagio Sant'Agata. Ad eseguire l'insolita confisca sono stati gli agenti della squadra volanti che, durante un controllo di routine, hanno notato tre persone nei pressi di un garage, rivelatosi poi un deposito di generi alimentari di qualità. Uno dei tre uomini ha detto agli agenti di essere il custode della merce, della quale non ha però saputo indicare la provenienza ne' mostrare documenti che ne attestassero la proprietà. Gli altri due uomini hanno dichiarato di trovarsi nei pressi del garage per valutare la possibilità di acquistare merce di qualità a prezzi vantaggiosi. Durante il controllo i poliziotti hanno trovato anche circa 35 chili di fuochi pirotecnici di chiara provenienza illecità, sequestatrati dopo l’intervento del nucleo artificieri, intervenuto per verificare la natura e la classificazione degli ordigni. Il custode dei generi alimentari e dei fuochi d'articio è stato deferito in stato di libertà per ricettazione e per il possesso di artifizi pirotecnici di vietata detenzione.