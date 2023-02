Lotto, a Catania vinti quasi 110mila euro

Il concorso del Lotto di giovedì 23 febbraio premia Catania, dove sono stati vinti un totale di quasi 110mila euro. La vincita più alta di giornata, riporta agipronews, è stata di 64.875 euro, arrivata grazie a una giocata del valore di 3 euro sulla ruota di Palermo, con la combinazione 1-13-19-27. La seconda vincita più alta nella città siciliana, che è anche la seconda vincita più alta di giornata, ammonta a 32.100 euro; a completare il quadro delle vincite catanesi, una quaterna da 12mila euro. Chiudono il podio delle vincite più alte di giornata i 15.250 vinti a Roma grazie alla combinazione 1-19-43 sulla ruota di Roma. Nella capitale, inoltre, sono stati vinti altri 9.250 euro grazie a tre ambi e una terna. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 180 milioni in questo 2023.