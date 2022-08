Viola sorveglianza speciale e ruba due carrelli da un supermercato: arrestato

La polizia di stato ha arrestato un 40enne per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e per furto aggravato. Nel pomeriggio di ieri, personale delle volanti in transito per via Acquicella Porto, ha riconosciuto un noto soggetto pregiudicato, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno presso il Comune di Ragusa.

L’uomo è stato sorpreso dagli agenti in possesso di due carrelli appena asportati da un supermercato della zona, motivo per cui è stato tratto in arresto.