Non rispetta ordinanza di chiusura: denunciato ristoratore

I Carabinieri della Compagnia di Acireale, seguendo le linee guida condivise in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica finalizzate a garantire il rispetto delle disposizioni per il contenimento del fenomeno epidemico da coronavirus, hanno eseguito attività ispettive agli esercizi commerciali del comprensorio acese. L’attività ispettiva ha evidenziato la palese inottemperanza, da parte del gestore di un esercizio commerciale nel settore della ristorazione sito in via San Giovanni di Aci Sant’Antonio, dell’ordinanza di sospensione dell’attività già emessa dall’Asp di Catania, nonché del provvedimento di chiusura dell’attività da parte del sindaco. Il responsabile legale dell’attività commerciale, pertanto, è stato denunciato dai militari per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, e gli sono state inflitte sanzioni amministrative per 8 mila euro per violazione delle misure anti-contagio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.