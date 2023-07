Pregiudicato tormenta l'ex compagna e tenta di sfondare la porta di casa sua, arrestato

I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato per atti persecutori un 59enne acese, pregiudicato. Durante la notte una signora residente alla Palaia ha chiamato il 112 riferendo che il suo ex compagno stava tentando di entrarle in casa sfondandole la porta. Giunti sul posto, i militari hanno trovato il 59enne all’esterno dell’abitazione, che ha loro riferito di trovarsi lì di passaggio, nonostante fosse residente nel comune di Aci Castello. Si è scoperto con dei veloci accertamenti che l'uomo era già stato destinatario di un ammonimento del questore per i maltrattamenti contro l' ex compagna. La vittima, confortata per la presenza dei militari fuori casa, si è rincuorata e sentendosi al sicuro li ha raggiunti, riferendo che il pregiudicato acese da diversi minuti era giunto fuori casa e che, dopo averle intimato di aprire la porta e minacciandola di morte, aveva iniziato a colpire violentemente con calci e pugni la porta, cercando di sfondarla. La signora è stata accompagnata al sicuro in caserma, dove ha riferito di essere stata legata al 59enne da una relazione sentimentale durata 8 anni e terminata a causa della propria decisione di porre fine ad una lunga serie di violenze, per le quali lo aveva anche denunciato. L’uomo però, da alcuni mesi aveva iniziato ad infastidirla inviandole messaggi e con continui passaggi all’esterno della sua abitazione. Al termine degli accertamenti, è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria etnea, che ha convalidato l’arresto e disposto la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa.