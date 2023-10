Tossicodipendente vessava la madre per i soldi della droga, arrestato

Gli agenti della questura hanno arrestato un uomo durante un intervento per una lite familiare segnalata nel quartiere San Giorgio. La persona che aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine era la madre del soggetto violento, alle prese con l'ennesima crisi del figlio tossicodipendente, che le aveva chiesto insistentemente denaro per acquistare altra droga. La signora ha riferito che la sua quotidianità era "avvelenata" da un clima di terrore a causa delle incessanti richieste economiche del ragazzo, in preda a continue crisi d'astinenza e già denunciato in passato da lei stessa per fatti analoghi. L’uomo è stato tratto in arresto, dopo la presentazione di una nuova denuncia, per il reato di maltrattamenti in famiglia. Si trova ora presso il carcere di Piazza Lanza in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, come disposto dal pm di turno.