Violenze sessuali sulla figlia di 15 anni: arrestato padre "orco"

Una storia terribile di abusi sessuali in famiglia è stata scoperta dai carabinieri della stazione di Piazza Verga che hanno arrestato un uomo di 40 anni. Quest'ultimo dovrà rispondere del reato di violenza sessuale aggravata e continuata e attualmente si trova agli arresti domiciliari.

Le indagini - coordinate dal pool di magistrati qualificati sui reati che riguardano la violenza di genere - hanno permesso di scoprire che l'uomo avrebbe compiuto atti di violenza contro la figlia 15enne. Il tutto è nato dai sospetti dell'ex moglie dell'uomo che aveva notato la figlia diversa e una volta interrogata ha scoperto la triste realtà. La coppia di genitori era separata, di fatto ma non sulla carta, da cinque anni e una figlia, la 15enne viveva con il padre, mentre l'altra di 7 anni viveva con la madre.

Nel corso di una sofferta confidenza rilasciata dapprima alla madre, e poi confermata in sede di indagini durante le sommarie informazioni rese con il supporto della psicologa, la

ragazza ha rivelato che il padre dormiva insieme a lei in un letto matrimoniale e che la sera era solito guardare video pornografici su un tablet nascosto sotto le lenzuola, da lei

inequivocabilmente compresi esser tali per averne sentito l’audio.

L’uomo avrebbe compiuto atti di autoerotismo durante i quali avrebbe anche consumato atti sessuali con la figlia, abbracciandola da dietro, toccandole le parti intime e facendole

percepire il proprio stato di eccitazione. Tale comportamento si sarebbe verificato, tra l’altro, in talune occasioni in cui anche la sorellina più piccola si era fermata a dormire insieme a lei ed al genitore. La ragazza - stanca di tutto ciò - nello scorso mese di ottobre era ritornata a vivere insieme alla madre che percependo il suo malessere ha immediatamente informato i carabinieri.