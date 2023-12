Screening sanitari gratuiti per le donne catanesi con difficoltà economiche

Domenica 17 dicembre in piazza Montessori, a partire dalle ore 9.30, alla presenza del Sindaco Enrico Trantino e dell’assessore ai servizi sociali Bruno Brucchieri, si eseguiranno screening sanitari gratuiti rivolti alle donne che vivono condizioni di disagio sociale ed economico. L’iniziativa promossa da "La Carovana della Prevenzione", programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile di "Komen Italia", che offre attività gratuite di sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere. La carovana della prevenzione offre gratuitamente esami diagnostici (mammografie, ecografie mammarie, ecografie ginecologiche e Pap test, e visite cliniche) per la diagnosi precoce dei tumori del seno e del collo dell’utero. Le cliniche mobili operano con personale sanitario specializzato della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli di Roma e volontari della Komen Italia, anche affiancati da personale sanitario di istituzioni locali e associazioni non profit che collaborano al progetto.