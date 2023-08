Volontari ripuliscono la spiaggia libera della Plaia

Ieri pomeriggio, muniti di guanti, sacchi, pale e tantissimo amore per il territorio, tanti giovani volontari si sono riuniti presso la spiaggia libera numero 1 della Plaia di Catania per ripulirla dai rifiuti. Una vera e propria operazione di bonifica quella dei volontari che, alla fine, stremati hanno pubblicato una testimonianza fotografica di quanto trovato. Grazie all’impegno profuso di tutti i volontari sono stati raccolti numerosi sacchi contenenti plastica carta e vetro, che sono stati poi consegnati ai responsabili di Ecocar, la società che si occupa della raccolta rifiuti a Catania?.

All'iniziativa ha partecipato anche il consigliere pentastellato del Quarto municipio, Giuseppe Ragusa: "Ho partecipato all'attività di clean up organizzata da Letizia Verona, catanese che ama davvero la sua città - ha dichiarato Ragusa - In quanto partecipante e amministratore locale mi sento di congratularmi e ringraziare Letizia e gli altri ragazzi in quanto sono un esempio di una generazione sana con un grande senso di appartenenza al territorio".