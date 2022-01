Condannato per traffico di droga: arrestato dai carabinieri per scontare 6 anni

I carabinieri della stazione di Acireale hanno arrestato un 27enne di Acireale, condannato in appello per produzione, traffico, detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. L’uomo già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, aveva commesso i reati tra l’ottobre del 2015 e il gennaio del 2016, e subiva la misura restrittiva anche per il reato di associazione finalizzata al traffico di droga. Adesso espiare la pena di 6 anni e 10 mesi di reclusione presso il carcere di Enna.