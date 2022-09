Elezioni politiche e regionali, Catania al voto: notizie e aggiornamenti in diretta

Oggi i cittadini italiani sono chiamati ai seggi per le elezioni politiche nazionali. La Rai seguirà la giornata di voto attraverso speciali, approfondimenti e spazi dedicati nei telegiornali e radiogiornali, con gli aggiornamenti sull’affluenza, i commenti, le analisi e - dopo le 23.00, a urne chiuse – con exit poll e proiezioni. Un impegno che proseguirà domani per informare sull’esito dello scrutinio: lo spoglio partirà dalle schede per il Senato per poi passare a quelle per la Camera dei Deputati.

Rai 1 e Rai 3 oggi cominceranno la notte elettorale alle 22.40, rispettivamente con “Porta a Porta - Speciale Elezioni”, in collaborazione con il Tg1, e Tg3 Speciale Elezioni. A loro si unirà poi il Tg2, su Rai 2 a partire dalle 24.00, con “Tg2 Speciale Elezioni”.

Domani i primi aggiornamenti arriveranno su Rai 1 con Tg1 Mattina Speciale Elezioni, in onda dalle 6.00, poi su Rai 2 alle 10.00 con un Tg2 Speciale Elezioni. Su Rai 3, alle 12.25, un Tg3 Speciale Elezioni con aggiornamenti sui risultati giunti dalle sezioni scrutinate. Dalle 14.05 alle 16.05 su Rai 1 andrà in onda Tg1 Speciale Elezioni. Nel pomeriggio il flusso di informazioni continuerà con Tg3 Speciale Elezioni dalle 14.50 alle 16.30 e su Rai 2 con Tg2 Speciale Elezioni dalle 16.30 alle 17.50.

All’esito delle votazioni saranno dedicati anche spazi in prima serata con Tg2 Post, alle 21.00 su Rai 2, e con “Presa Diretta – Speciale Elezioni” in onda su Rai 3 alle 21.00. Con l’avanzare dello scrutinio si delineeranno i risultati, l’informazione continuerà su Rai 3 con “Linea Notte”, in onda a partire dalla mezzanotte, e su Rai 1 con “Porta a Porta- Speciale Elezioni” in collaborazione con il Tg1 in onda dalle 23:00 alle 01:15

Rainews24 farà uno speciale elettorale dalle 22.30 fino alle 2.00 del 27 settembre senza interruzioni con cambio di conduttori, inviati, oltre 50 opinionisti e commentatori, interazione con il sito rainews.it, tg e aggiornamenti sulle altre notizie durante tutta la maratona elettorale. Il sito di informazione della Rai, Rainews.it, darà infatti un’ampia copertura della due giorni elettorale con exit poll, proiezioni e scrutinio in tempo reale di Senato e Camera. Sarà possibile consultare gli exit poll e le proiezioni realizzati in esclusiva per la Rai dal Consorzio Opinio Italia con i voti di liste e coalizioni per Senato e Camera e le ripartizioni dei seggi. Si potranno inoltre consultare approfondimenti sulle stime delle tendenze riguardo all’esito del voto.

Anche Radio Rai seguirà da vicino la tornata elettorale. Oggi su Radio 1 andrà in onda “Speciale elezioni, fino all’ultimo voto” subito dopo la chiusura dei seggi: si comincerà alle 22.55 dando i dati sull’affluenza definitiva e i primi sondaggi, con i conduttori in studio Paolina Meli e Carlo Albertazzi si procederà in una alternanza di collegamenti con le sedi dei partiti, opinionisti, exit poll, proiezioni dei risultati. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti nelle varie edizioni dei Giornali radio. Dall’alba di domani tutto il palinsesto sarà dedicato al risultato elettorale. Si comincerà con la rassegna stampa e la lettura dei giornali all’interno di “Prima dell’alba”, subito dopo il giornale delle 5.00.

Dalle 6.30 la programmazione speciale coinvolgerà “Radio anch’io” per tutta la mattina. Subito dopo il Gr delle 13 alle elezioni saranno dedicate le puntate di “Un giorno da pecora”, “Menabò” (anticipato alle 15.00), e “Zapping” (anticipato alle 18.00). Una lunga corsa che offrirà agli ascoltatori in tempo reale exit poll, proiezioni e dati ufficiali, collegamenti con gli inviati nelle sedi e nelle principali città, notizie, interviste ai protagonisti, esperti e addetti ai lavori per raccontare nel dettaglio i risultati. Dopo la partita di Nations League Ungheria-Italia (alle 20.45), l’analisi proseguirà in “Tra poco in edicola”.

Nella giornata di domani, dalle 16.40 alle 17.20, su Rai 3 verrà mandato in onda per i telespettatori della Sicilia lo Speciale Tgr dedicato alle elezioni regionali, accorpate alle nazionali nell’election day di oggi e in cui i cittadini siciliani voteranno per il Presidente della Regione e l'Assemblea regionale.