Benzina e diesel, aumenti a raffica: "verde" a quota 1,85 al litro

Brutte notizie per gli automobilisti italiani. Dopo un periodo di calma, fatto di alti e bassi, i prezzi dei carburanti tornano a "galoppare", con aumenti diffusi sia per la benzina che per il diesel. I rialzi dei prezzi medi alla pompa arrivano sulla scia di quelli delle quotazioni dei prodotti raffinati, in particolare per quanto riguarda il gasolio. Secondo i listini aggiornati della consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, la benzina ha superato quota 1,85 euro/litro, mentre il diesel si avvicina a 1,82 euro al litro. Gli aumenti registrati negli ultimi giorni hanno coinvolto diversi marchi: sabato Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e del gasolio. Stesso rialzo per Ip, mentre per Tamoil e Q8 registriamo un aumento di due centesimi al litro su benzina e gasolio.

Benzina e diesel, nuovi aumenti: i prezzi aggiornati

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,850 euro/litro (+19 millesimi, compagnie 1,860, pompe bianche 1,828), diesel self service a 1,817 euro/litro (+22, compagnie 1,827, pompe bianche 1,796). Benzina servito a 1,987 euro/litro (+16, compagnie 2,033, pompe bianche 1,893), diesel servito a 1,954 euro/litro (+20, compagnie 2,000, pompe bianche 1,861). Gpl servito a 0,715 euro/litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,704), metano servito a 1,384 euro/kg (-2, compagnie 1,407, pompe bianche 1,365), Gnl 1,222 euro/kg (-5, compagnie 1,234 euro/kg, pompe bianche 1,212 euro/kg). Ecco invece i prezzi medi sulle autostrade: benzina self service 1,937 euro/litro (servito 2,200), gasolio self service 1,911 euro/litro (servito 2,178), Gpl 0,850 euro/litro, metano 1,508 euro/kg, Gnl 1,241 euro/kg.

Fonte: Today.it