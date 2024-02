Corso di formazione per allievi aspiranti guardie zoofile AIPA

L’Ente Associazione Italiana Protezione Animali A.I.P.A. APS, comunica che sono aperte le iscrizioni per il Corso di Formazione Guardie Zoofile A.I.P.A. per l’anno 2024. Il corso di formazione è totalmente gratuito e possono partecipare tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 25 e i 58 anni. Le associazioni che seguono le stesse finalità dell’Ente Aipa Aps possono inserire al corso di formazione 3 volontari. E, inoltre, possono partecipare le ex guardie zoofile co decreto decaduto che vogliono rinnovarlo.

La durata del corso è di 3 mesi con frequenza obbligatoria e ogni lezione dell durata di 60 minuti. Per iscrizioni e/o informazioni, chiamare al 3487971701 oppure inviare una mail a aipa.catania@libero.it.