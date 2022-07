Gal Etna: alle imprese i fondi del bando BonuSicilia Clld

Impegno mantenuto. La Regione siciliana, conclusa la fase dei controlli, ha inviato ai Gal dell’isola, le somme da destinare alle aziende che hanno partecipato al bando “BonuSicilia Clld (Community led local development)”. Come si ricorderà si è trattato di un bando rivolto alle microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi, con sede legale e/o operativa, nei territori dei GAL dell’isola che avessero Durc in regola, iscrizione alla Camera di commercio, un fatturato annuo non superiore ai 2 milioni di euro e un numero di dipendenti non superiore alle 10 unità. Ognuno di loro, sta già ricevendo 5 mila euro a fondo perduto. Per il Gal Etna si tratta di 191 aziende (promosse tutte le aziende che hanno fatto richiesta), con il presidente della società consortile, Enzo Maccarrone che ha informato le aziende del buon esito delle loro pratiche.

Le somme messe a disposizione con il bando, rientrano nell’ambito della strategia del P.O. FESR 2014-2020, relativa al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19". Si ricorda che il bando è stato destinato solo a 8 degli 11 Comuni del Gal Etna, in dettaglio, si tratta di: Belpasso, Bronte, Catenanuova, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia. Fuori sono rimasti, per scelta della Regione siciliana, Adrano, Biancavilla e Centuripe, perché rientrano tra i Comuni inseriti nelle cosiddette “Aree interne”, già destinatarie di altri fondi. Come detto tutte le microimprese dei territori del Gal Etna che hanno presentato domanda, hanno superato l’esame dei controlli, dunque, tutte sono state ammesse a contributo, per una somma complessiva pari a quasi 1 milione di euro.

Purtroppo si tratta di una percentuale di microaziende non alta rispetto alle 790 circa realtà economiche presenti sul territorio del Gal Etna. Da qui l’auspicio del presidente del Gal, Maccarrone, di una riedizione, magari entro l’anno del bando stesso, con la richiesta di poter aprire, questa volta, anche ai Comuni dell’area interna “Val Simeto”: Adrano, Biancavilla e Centuripe, rimasti esclusi con questo bando, con il presidente Maccarrone che a tal proposito ha già sollecitato gli uffici regionali, inviandogli una nota ufficiale