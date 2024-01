Servizio Civile con Arci: 46 posti disponibili a Catania

È stato pubblicato il bando per la selezione delle volontarie e dei volontari di servizio civile universale che scadrà il prossimo 15 febbraio 2024. Sette i progetti di Arci Servizio Civile nella provincia di Catania per 46 volontari/e e che avranno sede presso numerose associazioni del territorio. Il bando è aperto a giovani dai 18 ai 28 anni. Il servizio civile ha una durata di dodici mesi ed è previsto un assegno mensile per ciascun volontario di 507,30 euro. La candidatura può essere presentata attraverso questo link . Per avere maggiori informazioni o essere aiutati a presentare domanda puoi venire a trovarci in via Torre del Vescovo 12 a Catania, il lunedì dalle 16 alle 18 e il giovedì dalle 10 alle 12.