Servizio Civile Universale in Federconsumatori Sicilia, domande entro il 20 febbraio

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha prorogato il termine di scadenza per la selezione dei volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio Civile Universale, compreso il progetto "Silver&G[old] – Consumo Consapevole" di Federconsumatori Sicilia. I posti disponibili sono 6, di cui 4 nella sede regionale di Palermo e 2 in quella di Mascalucia, in provincia di Catania. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è dunque ora spostato al 20 febbraio 2023, alle ore 14:00. Non cambia la modalità di presentazione delle domande: esclusivamente tramite il portale nazionale, al quale si accede con Spid o previa registrazione. In caso di errori di compilazione è consentito annullare la propria domanda e presentarne una nuova, rispettando comunque il giorno e l’ora di scadenza del bando. Il progetto di Servizio Civile di Federconsumatori è accessibile, previa selezione, a tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni, in possesso di cittadinanza italiana, europea, o extra Unione Europea con regolare permesso di soggiorno e incensurati. E' previsto un impegno pari a 25 ore settimanali, per 12 mesi, con un rimborso di 444,30 euro al mese.