Castiglione di Sicilia, artista cinese per 3 mesi realizzerà ed esporrà opere arte

Da sabato 25 e domenica 26 giugno 2022 torna l’appuntamento con "Una Boccata d’Arte", il progetto d’arte contemporanea diffuso in tutta Italia promosso da Fondazione Elpisin collaborazione con Galleria Continua, con la partecipazione di Threes Productions, che valorizza l’incontro tra arte e patrimonio storico, artistico e paesaggistico. Per tutta l’estate, fino al 18 settembre, 20 borghi tra i più belli ed evocativi d’Italia, uno per ogni regione, saranno teatro di 20 interventi d’arte realizzati da 20 artisti e artiste di età, culture, provenienza geografica e linguaggi artistici differenti.

Novità di questa terza edizione sarà inoltre la presenza di un ventunesimo artista con un progetto speciale che metterà in connessione tutti i borghi. Per la Sicilia è il borgo di Castiglione di Sicilia(CT) a ospitare un progetto di arte contemporanea realizzato in situ dall’artista Isaac Chong Wai(1990, Guangdong, Cina), nell’ambito della terza edizione di Una Boccata d’Arte.

“E’ una iniziativa che ci proietta in un contesto culturale internazionale. L’adesione all’evento fa parte di una pianificazione avviata già da tempo e che vede il nostro Borgo ospitare durante l’anno varie manifestazioni culturali. Si tratta di eventi che a parte l’aspetto artistico diventano una preziosa vetrina promozionale per il nostro territorio”, dichiara il sindaco Antonio Camarda.

L’artista è già stato alcuni giorni nel borgo visionando diversi siti e sembra molto interessato all’arte sacra locale, ma è rimasto incuriosito pure dalla storia della prima strage nazista del 1943 avvenuta qui e che ha visto uccisi 16 civili. Ancora da ufficializzare le opere che saranno realizzate in loco, l’artista sembra attratto anche dall’utilizzo della pietra lavica. Isaac Chong Wai è operativo tra Berlino e Hong Kong, lavora con diversi media tra cui performance, scultura, video, pittura e fotografia, il suo progetto d’arte per Castiglione è coordinato da Giulia Pollicita per l’Istituto Sicilia. Progetto corale e originale, nato nel 2020 in piena pandemia, Una Boccata d’Arte si configura come uno speciale itinerario culturale che invita il pubblico a scoprire ogni anno 20 nuovi borghi italiani,ricchi di tradizioni secolari e bellezze paesaggistiche, lontani dai principali flussi turistici e dai circuiti dell’arte.