Dal 4 al 7 Agosto di scena il “Mechanè Festival” a Belpasso

La città di Belpasso, in provincia di Catania, celebra dal 4 al 7 Agosto 2022 il Patrocinio di Santa Lucia, giunto alla sua 79° edizione. Quest’anno gli eventi si svolgeranno sotto il segno del “Mechanè Festival”. Le manifestazioni, organizzate dalla Fondazione Carri S. Lucia, sono patrocinate dall’Assessorato Regionale al Turismo e Spettacolo della Regione Siciliana, dalla Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana e dal Comune di Belpasso. "Dopo lo stop a causa dell’emergenza pandemica tornano in presenza le celebrazioni estive in onore a Santa Lucia, martire siracusana e patrona anche della città di Belpasso - spiega Antonino Girgenti, presidente della Fondazione Carri di S. Lucia – Si potrà assistere così insieme in piazza Duomo e in piazza Umberto alla riproposizione delle tradizionali Spaccate (aperture) dei Carri rappresentativi dei diversi quartieri storici della città. I Carri di S. Lucia, si rifanno alle macchine sceniche che, inventate da Leonardo, venivano predisposte per la rappresentazione spettacolare di fatti ed avvenimenti di forte risonanza culturale, sociale o religiosa".

Le sontuose macchine scenografiche realizzate in occasione della Festa di S. Lucia di Dicembre vengono riproposte quindi anche in estate. Da tradizione, infatti, la prima domenica di Agosto Belpasso ricorda il 6 Agosto 1943, quando un carro armato tedesco si inceppò all’ingresso del paese, alla 4ª Traversa, permettendo agli inglesi di entrare senza scontri a fuoco e spargimento di sangue. Novità dell’edizione 2022 della festa del Patrocinio di S. Lucia è il legame che si è voluto creare con le tradizioni popolari del Sud Italia. Il programma degli eventi infatti prevede il 4 Agosto la spaccata del Carro del quartiere Purgatorio e il concerto dei Casentuli con il Coro Unica-Vuci, mentre il 5 Agosto sarà la volta dell’apertura del Carro S. Rocco e del concerto del cantautore Eugenio Benneato: "Sono lieto di prendere parte al Mechanè Festival a Belpasso, all’ombra dell’Etna, con gli straordinari Carri in onore a Santa Lucia. Ho scritto un brano sulla bellezza del nome Lucia che eseguirò nel corso della mia esibizione in omaggio al festival, e poi i tradizionali temi che promuovo sempre: la musica popolare del Sud, il Mediterraneo e l’accoglienza". Le manifestazioni giorno 6 proseguiranno con la proiezione sul maxi schermo in Piazza Duomo del documentario “Quel 6 Agosto del 1943” a cura della cineteca Vitaliti e poi i suoni e i balli della Pizzica Salentina con gli artisti della Taranta. Diversi intanto saranno gli appuntamenti religiosi in Chiesa Madre, guidati dal parroco Nunzio Mauro Chirieleison, che avranno inizio mercoledì 3 agosto e si concluderanno domenica 7 con il solenne pontificale e la processione con lo storico simulacro e le reliquie di Santa Lucia. Gli eventi si concluderanno con la “spaccata” del carro del quartiere Matrice. Nel corso dell’evento “Mechanè Festival” spazio anche a fuochi Artificio, street food e mostre d’arte.