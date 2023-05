L'attore di "Mare Fuori" Giacomo Giorgio ospite di Etna Comics

Dai panni di Ciro in "Mare Fuori" a quelli di super ospite di Etna Comics. Tra i protagonisti assoluti della fortunata serie tv prodotta da Rai Fiction e Picomedia, Giacomo Giorgio sbarca a Catania in quello che è senza dubbio l’anno della consacrazione della sua carriera. Lui che, nonostante la giovane età, ha saputo tenere incollati gli spettatori al teleschermo, grazie alla sua magistrale interpretazione di uno dei ragazzi più temuti di Napoli, figlio del potente boss Don Salvatore Ricci, domenica 4 giugno incontrerà il pubblico del festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop, e lo farà nel corso di un incontro moderato da Francesco Alò, dal titolo "Morto Ciro, viva Ciro!". Un’occasione unica per i fan dell’attore napoletano, che potranno ripercorrere la sua carriera prima, durante e dopo "Mare Fuori".

È il 2017 quando, appena 19enne, inizia la sua rapida ascesa grazie al debutto nel mondo del cinema con “The Happy Prince” al fianco di Colin Firth. Nello stesso annoFederico Moccia gli propone di recitare nel film “Non c’è campo“, prima di entrare a far parte del cast di “I bastardi di Pizzofalcone 2”, “Mare Fuori” e “Sopravvissuti”. Dopo aver recitato in "Diabolik", a partire dal prossimo autunno lo vedremo nella serie “Noi siamo leggenda” – nel cui cast si rivedranno anche diversi volti noti di "Mare Fuori" – e nella serie dedicata all’omicidio di Elisa Claps, “Per Elisa”. Segreti, retroscena e anticipazioni di una delle serie TV più seguitedel momento attendono il pubblico di Etna Comics al centro fieristico Le Ciminiere di Catania nell’ultima, grande, giornata della kermesse. Per gli appassionati di "Mare Fuori" e i fan di Giacomo Giorgio sarà un appuntamento da non lasciarsi assolutamente scappare.