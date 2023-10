Aree pedonali, in piazza Mazzini esibizione della compagnia nazionale di danza storica

L'area pedonale di piazza Mazzini, domenica 15 ottobre si trasformerà ospiterà la performance di danza “Un tuffo nel passato...”, organizzata dalla Compagnia Nazionale di Danza Storica con il Rotary Club Catania Nord e il patrocinio del comune.

L'isola pedonale accoglierà, a partire dalle ore 10.30, i danzatori della compagnia che si esibiranno in costumi ottocenteschi, affiancati dagli allievi del liceo coreutico "Angelo Musco".

Il programma prevede l'esecuzione delle coreografie del film Il Gattopardo ma anche altri momenti, tra Fächer-Polonaise di Carl Michael Ziehrer, i valzer di Strauss, The Duke of Kent’s Waltz, Virginia Reel, Madm Buonaparte’s Waltz, Carmen di Bizet, Valzer da Guerra e Pace, Russian Figure Waltzny, Questa o quella dal Rigoletto di Giuseppe Verdi.

Uno spettacolo che contribuirà a valorizzare la piazza, originariamente nota come “Piano di San Filippo”, progettato nel XVIII secolo e divenuto uno dei principali centri del mercato catanese. L'attuale piazza Mazzini, incorniciata da quattro identici loggiati, composti da colonne in marmo bianco recuperate da alcune rovine di epoca romana è incastonata tra quattro edifici storici: Palazzo Scammacca della Bruca, a nord-est, Palazzo Asmundo di Gisira, a sud-est, Palazzo Peratoner, a sud-ovest, e Palazzo Gagliani, a nord-ovest.

La Compagnia Nazionale di Danza Storica diretta da Nino Graziano Luca, coordinata dal maestro Alessandro Giambirtone e curata nei costumi da Andreas Di Dio, arriva all’evento di Catania dopo un percorso costellato di successi, tra i quali la partecipazione a due film "Rosaline" e "I Leoni di Sicilia", e in vista di un importante tour romano che partirà dalla prestigiosa Festa del Cinema. Lo spettacolo in scena domenica è stato realizzato anche grazie all'impegno del presidente Rotary Giuseppe Petino e alla collaborazione del preside Mangano.