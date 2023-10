Pollini, 70° anniversario: la festa a Catania

Pollini prosegue le celebrazioni del 70° anniversario con un evento a Catania presso la boutique Lapislazzuli di corso Italia. Il dehor dello store è stato trasformato in un “salotto autunnale” riprendendo la palette di colori della collezione Fall Winter 23. Ospiti della serata, oltre a clienti e social catanesi, le influencer Annabella Furnari, Eleonora Aricò, Luana Gazzara, Tatiana Incardona, Raffaella Catania, Claudia Salvini, Giada Pappalardo, Laura D’Amore.

Proprio per celebrare i 70 anni di attività, il marchio Pollini si è immerso nella sua storia, dando vita alla capsule Pollini 70: un mix di stile, qualità e artigianalità, ingredienti che contraddistinguono il brand sin dalla sua fondazione nel 1953. Sette stili per una storia lunga 70 anni: i modelli più iconici e gli elementi distintivi di Pollini vengono reinterpretati, connettendo l’eccellenza del Made in Italy ad un’immagine fresca e contemporanea. La capsule spazia dal classico mocassino con suola cremino realizzato mixando materiali di qualità, come la crosta e la nappa, e colori accattivanti, all’iconico stivale cavaliere senza cuciture lanciato all’inizio degli anni ‘70, che per l’occasione si veste di pelliccia deadstock o, per una versione più classica, è proposto in vitello bordeaux extra shiny. Non può ovviamente mancare il modello “Daytona” con fondo monoblocco che si trasforma in un sandalo con plateau per le occasioni speciali o in uno stivaletto stringato per uno stile più casual. A completare la collezione, una selezione di borse svela l’anima versatile di Pollini: se la mini crossbody in cuoio e la doctor bag in pelle dal gusto retro sono pensate per le avventure cittadine quotidiane, la hobo in pelliccia deadstock accende di stravaganza i look più speciali. L’iconica “P alloro” e la fibbia in galvanica oro diventano gli emblemi di stile che ricorrono in tutti i modelli della capsule. La collezione Pollini 70 sarà disponibile per la stagione AI23/24 presso le boutique Pollini, sull’e-store ufficiale pollini.com e in una selezione esclusiva di retailer multimarca italiani e internazionali.