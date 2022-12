Meteo, Natale al "caldo" grazie all'anticiclone africano

L’anticiclone che si è nuovamente impossessato delle latitudini mediterranee subirà un lieve cedimento da metà settimana, per il passaggio della coda di una perturbazione atlantica in scorrimento sull’Europa centro-settentrionale. Il tempo sulla Sicilia ne risentirà parzialmente, con un certo incremento della nuvolosità soprattutto sul versante settentrionale da giovedì, associato all’arrivo di qualche debole pioggia.

"Si tratterà giusto di qualche rovescio - spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com - che bagnerà città come Palermo e Messina, in graduale attenuazione nel corso di venerdì. Il tempo si manterrà invece più soleggiato sul versante ionico e su quello meridionale, con cielo poco o al più parzialmente nuvoloso ad Agrigento, Ragusa, Siracusa ed anche Catania. A partire dal giorno della Vigilia si rinforzerà l’anticiclone africano, responsabile di tempo stabile almeno fino a Natale e con temperature in deciso aumento, tanto che le massime potranno raggiungere e localmente superare i 20°C, probabilmente anche nella giornata di Santo Stefano. La stabilità atmosferica favorita dall’anticiclone potrebbe protrarsi per altri giorni ancora, forse anche fin verso gli ultimi giorni del 2022".