Meteo, timido colpo di coda dell'inverno: previste temperature in leggero calo

Dopo un weekend e una giornata di lunedì dal sapore semi estivo con massime fino a 25/26°C, la situazione cambia a causa dell’arrivo di un vortice afro mediterraneo che sarà seguito da un fronte di aria fredda dal nord Europa. E' quanto previsto dalle previsioni dell'esperto Carlo Migliore di 3bmeteo.com

Qualche pioggia è attesa nella giornata di martedì ma non si tratterà di fenomeni particolarmente rilevanti, mentre tra mercoledì e giovedì ci sarà una minore probabilità di fenomeni. Atteso un sensibile rinforzo della ventilazione con mare fino a molto mosso o agitato. Le temperature massime diminuiranno fino a portarsi per giovedì non oltre i 19/20°C.