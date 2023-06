Le auto più vendute in Italia: ecco quali sono i tempi di attesa

Uno dei problemi che deve affrontare chi in questo periodo vuole acquistare una auto nuova sono i tempi di attesa.

Nel 2023 però, come era previsto e come è stato accertato da UNRAE, le cose sono migliorate, passando dai 180 giorni del 2022 agli attuali 90 giorni di media, principalmente per i modelli più gettonati.

Vediamo però nello specifico quali sono i tempi di attesa per le 10 auto più vendute in Italia

Fiat Panda - Media di attesa di 4 mesi

Lancia Ypsilon - Media di attesa di 5 mesi

FIA 500 X - Media di attesa di 6 mesi, 7 mesi nel caso di Hybrid

Peugeot 3008 o 2008 - 90 giorni di attesa

Dacia Sandero - Tra i 2 ed i 3 mesi lavorativi

Toyota Yaris e Toyota Yaris Cross - Tempi di attesa inferiori ai 4 mesi

Wolkswagen T-Roc - Tempi di attesa di 3 mesi

Ford Puma - Tempi di attesa di 3 mesi, circa 5 mesi per la versione 'Puma ST'