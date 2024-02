Rc auto obbligatoria anche per i veicoli fermi: come funziona e come evitarla

Lo scorso 23 dicembre 2023 attraverso un decreto è stata recepita dal Governo italiano la Direttiva dell'Unione Europea n. 2021/2118 in materia di 'RC Auto' che modifica alcune disposizioni del Codice delle assicurazioni private.

Nello specifico l'obbligo assicurativo non è più riferito alla circolazione dei veicolo ma alla sua funzione, ossia al possibile utilizzo come mezzo di trasporto al momento del sinistro, e prescidendo dal fatto che sia all'interno di un terreno pubblico o privato e che sia fermo o in movimento.

In poche parole, anche le automobili parcheggiate in garage e non circolanti saranno obbligate ad effettuare la copertura assicurativa. La norma si estende anche al commercio dei veicoli, camper e caravan nonché ai trattori agricoli, nuovi e usati, che si trovano in attesa di vendita presso le sedi degli operatori commerciali e su tutti quei mezzi che operano all’interno dei cantieri.

Sono previste deroghe per i mezzi che non possono essere più considerati idonei all'uso come mezzi di trasporto ed anche per i veicoli ritirati formalmente dalla circolazione perchè avviati alla demolizione o quelli per i quali l'uso è stato vietto per decisione dell'autorità.

Esiste però la possibilità che si possa essere esentati dalla copertura assicurativa: nello specifico quando l'utilizzo del mezzo di trasporto è stato volontariamente sospeso per effetto di una formale comunicazione alla compagnia di assicurazione (ma non può avere durata superiore a 10 mesi per i veicoli normali e ad 11 mesi per i veicoli d'epoca e di interesse storico).

E durante questo periodo di sospensione l'eventuale termine comunicato dall'assicurato può essere prorogato più volte previa comunicazione formale all'impresa di assicurazione da effettuarsi almeno dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso.