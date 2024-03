Nuovo regolamento Trenitalia sul trasporto bagagli: cosa impone e perchè protestano i consumatori

Problemi in vista per i passeggeri dei treni Trenitalia (Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca) che viaggiano con al seguito trolley o valigie.

Dal prossimo 1 marzo 2024 sarebbe dovuto entrare in vigore un nuovo regolamento sul trasporto bagagli, monopattini e biciclette. In realtà le proteste delle associazioni dei consumatori hanno fatto slittare il tutto a data da destinarsi.

Un prossimo incontro tra le parti coinvolte è però già previsto per il 6 marzo 2024. Vediamo però nel dettaglio cosa dice il regolamento in tema di trasporto bagagli.

Sono previste misure specifiche per chi viaggia in prima classe (183 cm max tra lunghezza, larghezza e profondità) ed in seconda classe (161 cm max sia per livello Standard che Premium).

Biciclette o monopattini devono essere posti in una sacca di misure massime 80x110x45.

Sci, carrozzine, passeggini, strumenti musciali si possono trasportare in aggiunta al numero di bagagli consentio a condizione che la somma delle dimensioni totali non sia superiore a 200 cm.

I passeggeri che non rispettano queste indicazioni verranno multati con una penalità di 50,00 e soprattutto dovranno scaricare i bagagli alla prima stazione in cui il treno effettuerà la fermata.

Ogni bagaglio dovrà avere etichetta con nominativo e contatti di riferimento (ma si tratta di un invito e non di un obbligo).

Trolley, valigie dovranno essere collocati esclusivamente negli appositi spazi e non in prossimità delle porte di accesso, dei vestiboli e nei corridoi.

Sulle piattaforme online sono già in vendita i trolley con misure 'Trenitalia': 78x30x40cm. Ci sono anche altri modelli con lucchetto TSA con misure 65x44x27cm. Esiste anche n modello americano molto comodo che arriva al limite delle misure consentite: 77x32x51cm, si raggiungono i 160cm totali.

Queste, per esempio, le misure giuste per un trolley o una valigia da portare in seconda classe: 76x30x49cm.

80x110x45 cm è invee la misura giusta per chi vuole portare dentro una borsa un monopattino o una bici elettrica e vuole 'rientrare' nel regolamento.