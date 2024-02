Guidare con la giacca o il giubbotto: perchè è pericoloso

Non togliersi la giacca o il giubbotto mentre si è alla guida della propria auto nel periodo invernale, a maggior ragione quando il motore raggiunte la sua temperatura di funzionamento ed il riscaldamento riesce a riscaldare l'aria all'interno dell'abitacolo, può essere una abitudine pericolosa per diversi motivi. Gli esperti di parclick.it li hanno individuati.

In primo luogo la presenza di un capo di abbigliamento di grosso spessore rende la guida più difficile limitando la visibilità laterale del conducente (soprattutto se vi sono falde o cappucci).

In secondo luogo il sistema di pretensionamento della cintura di sicurezza, che la stringe in millisecondi se rileva una frenata brusca, potrebbe non funzionare con precisione perchè lo spessore dello strato di abbigliamento farà agire il meccanismo più lentamente.

Come se non bastasse, in caso di collisione il corpo potrebbe muoversi più facilmente dal sedile o scivolare sotto la cintura.

Infine, affinchè le cinture di sicurezza siano efficaci è necessario che il nastro di trattenimento sia posizionato in modo più aderente possibile alal clavicola, allo sterno ed all'anca. Questo non può accadere se indossiamo vestiti troppo voluminosi.

Lo stesso discorso vale per i bambini: quando vengono fatti sedere sul seggiolone dell'auto non devono mai indossare giacche o giubbotti perchè in questo modo la cintura sarà meno aderente e si avrà un aumento della possibilità che in caso di frenata brusca possa essere proiettato fuori dal veicolo. Meglio quindi togliere la giacca, allacciare la cintura e solo successivamente mettere una giacca o una coperta di sopra.

E' inoltre necessario indossare sempre scarpe adatte, che devono avere le seguenti caratteristiche:

- non scivolano e forniscono buona aderenza tra piedi e pedali

- non hanno elementi che possono agganciarsi negli interni del veicolo

- non sono troppo grandi o troppo pesanti e non limitano la sensibilità del piede