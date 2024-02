Devi acquistare un'auto nuova? Ecco i tre colori meno inclini agli incidenti

Il colore della tua auto potrebbe salvarti la vita! Sembra una semplice e banale operazione di marketing, ma invece non è affatto così secondo uno studio condotto dal Centro di Ricerca dell'Università di Monsah.

Secondo questo studio le auto di colore bianco hanno circa il 10% in meno di possibilità di essere coinvolte in un incidente durante le ore diurne rispetto ai veicoli di colore meno visibile come nero, blu, grigio, verde, rosso e rosa.

Il bianco garantisce una sicurezza superiore grazie alla sua elevata visibilità; l'argento si distingu anche per una visibilità elevate ed il giallo col suo colore vivace si rende sempre ben visibile sulla strada.

Un altro studio dell'Università di Auckland, analizzando oltre 36.000 incidenti verificatisi tra il 1998 ed il 2022 ha rilevato che le auto bianche sono state coinvolte solamente nel 13,3% dei casi pur costituendo il 21% dei veicoli registrati. Le auto nere invece sono state coinvolte nel 23,4% dei casi pu rappresentando solamente l'11,5% del totale.

La ragione di questa percentuale minore di incidenti è quasi ovvia: le auto di colore chiaro (bianco, giallo) sono più facile da vedere, soprattutto di notte o quando le condizioni metereologiche sono avverse. Le auto di colore scuro invece, presentano meno contrasto con la strada e sono più difficili da individuare.

Ovviamente ad incidere maggiormente nella probabilità di essere coinvolti in un incidente è la qualità della guida, la visibilità, le condizioni meteo e lo stato dell'auto.