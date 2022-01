Assoluzione di Raffaele Lombardo, le reazioni del mondo politico

Dopo la notizia dell'assoluzione dell'ex presidente della Regione Raffaele Lombardo dall'accusa di concorso esterno e di corruzione elettorale sono arrivate le reazioni dal mondo politico. L'attuale governatore della Regione Nello Musumeci ha dichiarato: "La sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania restituisce finalmente serenità non solo a Raffaele Lombardo e ai suoi familiari, ai quali rivolgo un pensiero di affetto e amicizia, ma anche all'Istituzione che ha guidato. Bisogna avere rispetto delle sentenze e fiducia nella giustizia. Guai quando la giustizia invade il campo della politica e viceversa".

Gioiscono i deputati del movimento Nuova Autonomia. “Finalmente è stata fatta giustizia nei confronti dell’uomo Raffaele Lombardo, della sua famiglia e di una intera comunità politica che ha creduto in una possibilità di riscatto per la Sicilia”, ad affermarlo sono i deputati regionali del Movimento Nuova Autonomia Giuseppe Compagnone, Roberto Di Mauro e Salvatore Lentini. “Questa sentenza mette la parola fine ad una vicenda giudiziaria assurda e lunghissima, restituendo verità, onore e dignità a Raffaele Lombardo”, concludono i deputati autonomisti.

Il segretario regionale della Lega Nino Minardo ha detto: "Sono davvero felice e sollevato per l'assoluzione dell'ex presidente della Regione Siciliana, Raffaele Lombardo, dalle accuse di concorso esterno e corruzione elettorale. La Corte d'Appello di Catania oggi restituisce dignità e giustizia a Lombardo e conferma la linea di chi ne ha difeso l'operato negli anni in cui Raffaele Lombardo ha ben governato ed ha ricoperto incarichi di grande responsabilità istituzionale. La mia soddisfazione è doppia, a titolo politico e personale".

"Sono davvero contento per Raffaele Lombardo e per la sua famiglia perché so quanto ha sofferto, so soprattutto quanto ha sofferto anche la mia famiglia. Questa è una liberazione per lui e per la sua famiglia. Speriamo che possa riprendersi dopo questi anni difficili e tornare a una vita serena". Lo ha detto all'Adnkronos l'ex Presidente della Regione siciliana, Salvatore Cuffaro.

L'associazione Nessuno Tocchi Caino, al fianco dell'ex presidente in questo decennio, ha inviato una nota: "L'assoluzione di Raffaele Lombardo, ex presidente della regione siciliana, è una riconquista dello stato di diritto. Perché scaccia, in un sol colpo, i processi sommari, quelli per sentito dire, la logica del sospetto, il ''diritto del nemico'' e le condanne non per fatti-reato ma per ''tipo d'autore'', dove le uniche prove sono le parole dei pentiti. Nessuno tocchi Caino ha creduto nell'innocenza di Raffaele Lombardo e l'ha sostenuta, grazie anche agli articoli pubblicati su Il Riformista e alla registrazione del processo da parte di Radio Radicale. L'aver reso pubblico questo processo ha indubbiamente contribuito a evitare che una condanna ingiusta venisse confermata. A partire dal caso di Raffaele Lombardo auspichiamo una giurisdizione che non 'faccia' giustizia ma 'dica giustizia', non proceda per teoremi giudiziari ma per dati di fatto. Oggi i giudici di Catania hanno avuto il coraggio di 'dire giustizia'. Serve una riflessione nazionale sull'armamentario bellico dell'antimafia che consenta di superare definitamente la logica dell'emergenza e il 'diritto del nemico'. Di trasformare la 'maledizione' in logos'. Ritornare ad alzare la bandiera del diritto".