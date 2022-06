Caos rifiuti, il consigliere Gelsomino invoca intervento dell'esercito

Il consigliere comunale e capogruppo di Catania 2.0 Giuseppe Gelsomino, ha chiesto al sindaco facente funzioni, Roberto Bonaccorsi, di convocare immediatamente un tavolo con il Prefetto in modo tale da chiedere aiuto all'esercito italiano. I casi di stanotte, incendi e quasi 20 automobili prese a fuoco, sono solo l'inizio di una tragedia già annunciata. Invito il sindaco facente funzioni di interfacciarsi con sua eccellenza in modo tale da stabilire ordine all'interno della città, e di interloquire con il presidente della Regione, Nello Musumeci, cercando di spiegare al meglio la situazione particolare e pericolosa per l'intera città e magari cercare una soluzione, visto che la città intera se dovesse continuare così in una settimana sarà piena di incendi.