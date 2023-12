Dal Consiglio Comunale via libera al bilancio consolidato 2022

Il Consiglio comunale, presieduto da Sebastiano Anastasi, ha approvato nelle sedute del 27 e 28 dicembre tutte le delibere poste all'ordine del giorno delle due convocazioni più alcuni odg ed emendamenti presentati in Aula. La seduta del 27 si è aperta con il cordoglio espresso dal presidente Sebastiano Anastasi e dal sindaco Enrico Trantino per l'improvvisa scomparsa di Santo Castiglione, ex presidente dell'Autorità portuale e dell'Ast che è stato anche assessore comunale e consigliere provinciale, eletto due volte ricoprendo tra l'altro l’incarico di capogruppo. E' seguito un minuto di silenzio.

I primi documenti approvati dall'Aula sono le due trattazioni urgenti richieste dall'assessore al Bilancio: la variazione al bilancio di previsione 2023-2025, con l'applicazione dell'avanzo ex art.187 del decreto legislativo 267/2000, e l'approvazione del bilancio consolidato 2022 con società ricomprese nel perimetro di consolidamento del Gruppo amministrazione pubblica. L'Aula si è espressa favorevolmente anche per l'aggiornamento del Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco per l'anno 2022 e per due delibere riguardanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio, relativi all'emergenza migranti e a fondi anticipati dal Comune che dovranno essere restituiti dal Ministero dell'Interno.

Approvati questi altri documenti con trattazione d'urgenza richiesta dall'assessore al Bilancio: relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2022 – dati al 31.12.2021 - e piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2022 (D. lgs 19 175/2015 come modificato dal D. lgs 100/2017), appendice per i servizi affidati in house, relazione ex art.30 D. lgs. 201/2022, verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (delibera approvata con due emendamenti fatti propri dall'Amministrazione e un odg votato dall'Aula); relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e scheda di sintesi, verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in attuazione dell'art. 30 del d. lgs. 201/2022; autorizzazione avvio procedura di affidamento in house providing (come da D.Lgs 36 del 31/03/2023) a favore dell'Azienda metropolitana trasporti Catania S.p.A. dei servizi di: trasporto pubblico locale comunale, gestione degli stalli di sosta non custodita a tempo e pagamento, manutenzione e nuova installazione della segnaletica stradale verticale e orizzontale, manutenzione degli impianti semaforici, rimozione forzata dei veicoli, pronta reperibilità, controllo della mobilità in aree pubbliche e servizi diversi per la città di Catania; autorizzazione avvio procedura di affidamento in regime di house providing (come da D.Lgs. 36 del 31.03.2023) a favore della Catania Multiservizi S.p.A. dei servizi comunali di: pulizia e igiene ambientale degli edifici comunali degli impianti sportivi e delle scuole di proprietà comunale, accoglienza, custodia, vigilanza non armata di locali e aree comunali, manutenzione e gestione delle aree verdi delle strade alberate dei parchi e degli immobili comunali, manutenzione strade e pulizia caditoie, trasloco e facchinaggio, installazione rimozione e manutenzione degli impianti pubblicitari (delibera approvata con un emendamento fatto proprio dall'Amministrazione).

Sì dell'Aula anche alla ratifica della deliberazione della Giunta comunale n. 136 del 14 dicembre 2023, relativa alla variazione al bilancio di previsione 2023/2025, competenza 2023, decreto legislativo 267/2000 e s.m.i. (approvata insieme con un odg), e alla variazione al bilancio di previsione 2023-25, competenza 2023, trattazione d'urgenza richiesta dal Sindaco.