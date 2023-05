Savoca critica gli assessori designati da Trantino: "Giunta Pogliese-bis"

" 'Salvo' Trantino promette faville. Non solo per le prime tappe della sua campagna elettorale, dal “salotto” de Le Ciminiere all’esclusivo locale della costa catanese (si direbbe il campione del centrodestra riparte dalle periferie), ma per le scelte degli assessori. Di fatto una giunta Pogliese-bis". Queste le parole di Gabriele Savoca, candidato a sindaco di "Sud chiama Nord", che commenta le prime azioni del centrodestra etneo. "Dopo le parole –spiega Savoca- ci sono purtroppo per i fatti. Che dicono di una spartizione di poltrone in continuità con la vecchia amministrazione comunale. I cui risultati negativi sono sotto gli occhi di tutti. Ebbene, la 'giunta Pogliese-bis' si propone ai catanesi, con le stesse logiche, in taluni casi le stesse facce. Catania merita altro".