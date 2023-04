Nino Garozzo inizia la sua campagna elettorale: inaugurato il comitato ad Acireale

Inaugurato il comitato elettorale di Nino Garozzo, candidato Sindaco di Acireale, in via Umberto 82. Tanti i cittadini e le personalità della società civile presenti e coinvolti nel dibattito su temi di interesse comune. E' sostenuto da sei liste, che hanno espresso il loro appoggio al programma presentato per la città. Tra i presenti in sala l'on. Salvo Pogliese, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, e Riccardo Castro, promotore della lista "Curiamo Acireale". L'evento, che segna l'avvio ufficiale della campagna elettorale in vista delle amministrative in programma a fine maggio, ha visto la presenza in sala di oltre 300 partecipanti.