Regionali 2022, Lidia Adorno (M5S) ottiene il riconteggio dei voti al Cga

Si torna a parlare delle elezioni regionali del 2022 che, nella provincia di Catania, avevano decretato per il Movimento 5 Stelle l'elezione all'Ars di Martina Ardizzone contro l'ex consigliera comunale Lidia Adorno: 1849 voti per la prima contro i 1841 della seconda. Che ha poi fatto ricorso al Tar chiedendo l’accesso agli atti dei 58 comuni della provincia di Catania. A fronte di una prima sentenza che confermava la legittimità dell'elezione della Ardizzone, la Adorno ha comunque deciso di fare ricorso al Consiglio di giustizia amministrativa, chiedendo un riconteggio che sarà effettuato prossimamente. Ieri è stato infatti nominato un verificatore e si attende l'esito definitivo per poter archiviare una volta per tutte la questione.

"C'è stato un grande caos durante le elezioni durante la lettura dei voti ed essendo stato uno spoglio sul filo di lana, ogni singolo voto poteva alterare il risultato. Quello che abbiamo riscontratato con il mio studio legale - spiega Lidia Adorno - è stata la presenza di errori che si sono ripercorsi sull'esito finale, tant'è che avevamo impugnato il verbale di proclamazione perchè i numeri non tornavano, facendo un raffronto con i verbali del collegio di Catania. Sono contenta per la nomina di un verificatore perchè in questo modo trionferà la volontà dell'elettore con il riconteggio definitivo. Ho enorme stima della collega Ardizzone. Ci accomunano i temi e i valori del Movimento 5 Stelle. Si tratta solo di ripristinare un quadro chiaro, per garantire il rispetto della democrazia".