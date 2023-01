Milo, l'assessore Sapienza aderisce a Fratelli d'Italia

L'assessore del Comune di Milo, Santo Sapienza, aderisce a Fratelli d'Italia. A darne notizia direttamente il coordinamento provinciale del partito guidato da Alberto Cardillo. "Felice di entrare a far parte di questa famiglia politica -dichiara Sapienza- anche per la stima che mi lega al coordinatore provinciale Cardillo. Spero di poter essere ulteriormente utile alla mia comunità in collegamento con il partito a livello regionale e nazionale". Soddisfatto il Coordinatore provinciale. "Santo Sapienza è persona e amministratore appassionato e per bene, sono felice della sua scelta. Con Fratelli d'Italia -dichiara Cardillo- abbiamo già dimostrato che anche in un piccolo Comune si può fare una grande politica. Tra l'altro negli anni al governo regionale noi di Fdi siamo sempre stati vicini a Milo, anche quando non vi sono stati legami politici, perché si governa sempre per il bene superiore di tutti i siciliani".