Giarre, l'assessore Cavallaro e il consigliere Silvestro aderiscono a Fratelli d'Italia

Il tradizionale scambio degli auguri tra gli amministratori, i dirigenti e i tesserati di Fratelli d'Italia dei circoli della zona jonico-etnea, è stato occasione per fare il punto su un anno d'oro per il partito di Giorgia Meloni anche nel nostro territorio. Nell'incontro tenuto a Giarre, sono intervenuti tra gli altri, il coordinatore provinciale del partito Alberto Cardillo, Pippo Pagano, l'assessore del Comune di Giarre Giuseppe Cavallaro, l'assessore del Comune di Riposto Carmelo D'Urso, l'ex Consigliere provinciale Francesco Cardillo, il consigliere comunale di Giarre Angelo Spina, l'ex sindaco di Linguaglossa Salvatore Puglisi, il membro dell'assemblea nazionale del partito Pietro Aci. Nel corso dell'incontro è stato ufficializzato l'ingresso in Fratelli d'Italia del consigliere comunale di Giarre Vincenzo Silvestro, dell'assessore Cavallaro e di Fabio Vasta, il quale insieme a Giuseppe Nicotra ricoprirà il ruolo di co-coordinatore del circolo giarrese del partito.

"Eravamo in 3 quando fondammo Fratelli d'Italia anche a Giarre: Io, Giuseppe Nicotra e Giuseppe Timpone - ha detto il coordinatore provinciale Alberto Cardillo -, 'tri carusi'. Oggi, dopo dieci anni, siamo qualcuno di più, e con tante responsabilità in più. A Roma come a livello locale gli elettori ci hanno affidato una grandissima responsabilità e dobbiamo dimostrare di esserne degni. Questa è la casa naturale, aperta e inclusiva dei conservatori che credono nella buona politica, nella buona amministrazione. Sono felice -ha concluso Cardillo- che la squadra cresca, all'assessore Cavallaro, al consigliere Silvestro e all'amico Fabio Vasta che avrà una importante responsabilità di partito, il nostro più caloroso benvenuto". Il partito della Meloni si pone importanti obiettivi anche per l'anno che sta per arrivare.

"Siamo un grande partito - ha detto Pippo Pagano - che vuole raccogliere tutti coloro che vogliono dare il loro contributo di buongoverno alle nostre comunità. Nel 2023 si voterà in tanti comuni importanti anche della zona. Avere un partito forte e con radici salde in questo territorio è un vantaggio per tutti. Saremo pronti". Per l'assessore Cavallaro una serata speciale: "L'anno scorso con il gruppo di cui faccio parte - ha detto Cavallaro - ci siamo naturalmente ritrovati con gli amici di FdI e da quel momento elettorale non ci siamo mai persi, siamo sempre stati insieme, ed oggi suggelliamo questa unità potendo finalmente dirci tutti afferenti ad un'unica famiglia. Insieme al Coordinatore provinciale Alberto Cardillo e con tutti gli altri amici lavoreremo per il bene di Giarre e degli altri comuni della zona".